Ágnes Keleti, den eldste olympiske gullmedaljevinneren og Holocaust-overleveren, dør 103 år gammel

HQ

Ágnes Keleti, den eldste nålevende olympiske gullmedaljevinneren, døde i går, 2. januar, i en alder av 103 år, bare en uke før hun fylte 104 år. Den ungarske turneren vant én gullmedalje i Helsingfors i 1952 og fire gullmedaljer i Melbourne i 1956, i øvelser på gulv og i barren. Hun vant også gull i barren i verdensmesterskapet i Roma i 1954.

Keleti vant sitt første ungarske mesterskap i 1940. Hun ble imidlertid utvist som jøde i 1941, og for å overleve krigen måtte hun skifte identitet og jobbe som hushjelp i en liten landsby der hun utga seg for å være kristen. Moren og søsteren hennes gikk også i dekning, men faren og andre slektninger ble drept i Auschwitz.

Hun gjenopptok karrieren etter krigen, og ble en av de mest suksessrike ungarske idrettsutøverne noensinne, med ti olympiske medaljer. Da Sovjetunionen invaderte Ungarn under OL i Melbourne i 1956, bestemte hun og andre ungarske idrettsutøvere seg for å bli i Australia og søke politisk asyl, og senere flyttet hun til Israel, der hun giftet seg med en kroppsøvingslærer og fikk to sønner.

Keleti døde etter å ha blitt innlagt på sykehus med lungebetennelse i Budapest. Da Lydia Wideman døde i 2019, hadde hun blitt den eldste nålevende olympiske mesteren. I 2023 levde hun fortsatt et aktivt liv, trente, spiste mye frukt og sjokolade og så på gymnastikk på TV, ifølge EFE.