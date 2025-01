AI-generert konsepttrailer forestiller seg HBO Max' Harry Potter-reboot

HQ

Mens Max forbereder seg på å vekke Harry Potter-universet til live igjen med en reboot-serie, forestiller fansen seg allerede hvordan den kan se ut. En fan-laget AI-generert konsepttrailer har skapt bølger på nettet, og gir et glimt av en ny verden med en ny rollebesetning og et annet syn på den ikoniske historien. Traileren ble delt på YouTube av kanalen Multiverse of Movies, og viser Game of Thrones-skuespilleren Isaac Hempstead Wright som Harry Potter, sammen med andre tenkte stjerner som Milly Alcock som Hermine Granger og Noah Jupe som Ron Weasley.

Selv om denne fanversjonen kan vekke begeistring, er det viktig å huske at den virkelige castingprosessen for rebooten sannsynligvis vil være strengere. Rapporter tyder på at Max er på utkikk etter yngre skuespillere, og det forventes at Harry Potter skal være mellom 9 og 11 år gammel. Castingen er fortsatt hemmelig, men navn som Sir Mark Rylance og Rachel Weisz har blitt ryktet til store roller som Humlesnurr og McGonagall.

Selv om den offisielle premieredatoen for serien fortsatt er uviss, er det forventet at den kommer på Max i 2026. Inntil videre kan fansen bare drømme om hvilke kjente fjes som kan ta steget inn i trollmannsverdenen.

Hvilke av disse rollebesetningene vil du gjerne se komme til live i rebooten?