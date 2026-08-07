AI-musikkgenerator taper opphavsrettssak etter å ha brukt menneskeskapt kunst som «inspirasjon

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Suno er et selskap som utvikler musikkgeneratorer basert på kunstig intelligens, og har nå tapt en opphavsrettssak i Tyskland. München tingrett dømte til fordel for den tyske rettighetsorganisasjonen GEMA og konkluderte med at Suno aldri hadde rett til å bruke musikk representert av GEMA til å trene sin generative AI-modell.

I likhet med andre lignende saker i nyere tid slår kjennelsen fast at AI-trening fortsatt kan utgjøre et brudd på opphavsretten. Ifølge rapporten nedenfor fant retten at Suno har brukt, lagret og reprodusert opphavsrettsbeskyttet musikk uten lisens, noe som er i strid med både tysk og amerikansk opphavsrettslovgivning.

Som andre organisasjoner krever, kan avgjørelsen øke presset på AI-musikkbedrifter om å betale for lisenser. Suno står nå overfor erstatningskrav, som ennå ikke er fastsatt, mens dommen styrker GEMAs argument om at AI-selskaper må skaffe lisenser til musikkataloger før de bruker dem kommersielt på noen måte. I tillegg til musikerorganisasjonene står Suno også overfor andre søksmål fra store plateselskaper, blant annet Universal og Sony.

Via Mixmag.