AI Sharks nye kontroller forteller deg hvordan du spiller bedre

Hvis du er gammel nok, husker du sikkert GameShark fra gamle dager. Selv om selskapet ble lagt ned, er administrerende direktør tilbake med et nytt tilbehør som kan hjelpe deg med å forbedre spillet ditt og tilpasse spillestilen din.

Spørsmålet er bare hvordan den nylig annonserte AI Shark kommer til å gjøre det. Nettstedet til kontrolleren snakker mye om maskinlæring og muligheten til å bytte knapper i farten, justere DPI og gi deg tips basert på spillingen din. Med tanke på at GameShark tidligere har vært kjent for å la folk jukse i spill, er vi sikre på at folk kommer til å nøle litt med å kjøpe denne kontrolleren. Eller kanskje det ikke vil være det, og de sleipe juksemakerne vil kaste seg over den i håp om at dette er den nye hemmeligheten til å bli god uten å ha ferdigheter.

Uansett er nettstedet for øyeblikket oppført med noen photoshoppede produkter som bare har fått AI Shark-logoen klistret på seg. Det skal bli interessant å se hvor dette tilbehøret havner, eller om det i det hele tatt ser dagens lys.

Ville du brukt et AI Shark-tilbehør?