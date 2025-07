Air Bud er tilbake - ny film har premiere neste år

HQ

14 Air Bud-filmer var tydeligvis ikke nok, for nå gjør den høytflyvende hunden seg klar for et storslått comeback i Air Bud Returns. Serien startet i 1997 med den basketballspillende golden retrieveren, og har siden den gang blitt en nostalgisk favoritt. Nå er målet å vinne over både gamle fans og barna deres.

Robert Vince, grunnleggeren av Air Bud Entertainment (ja, det er faktisk et produksjonsselskap), som har jobbet som produsent, manusforfatter og regissør på ti tidligere filmer, er tilbake igjen for å skrive og regissere. Den nye filmen handler om 12 år gamle Jacob, som sørger over tapet av sin far, og som snubler over en gammel Air Bud-VHS. Samtidig møter han tilfeldigvis en herreløs golden retriever, Buddy.

Filminnspillingen starter i sommer i Fort Langley i British Columbia, samme sted som originalen ble spilt inn. Vince selv sier at filmen handler om mer enn bare sport, "det er en dypt menneskelig historie om forløsning og lagarbeid."

Så ... hvor mange Air Bud-filmer har du sett? Og er du klar for neste kapittel?