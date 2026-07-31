Aksjemarkedene i Sør-Korea, Taiwan og Japan opplever oppgang takket være halvlederprodusentene
Spesielt i Sør-Korea opplever landets aksjemarked en oppgang etter en uke der verdien falt med hundrevis av milliarder dollar.
Etter tre dager med kraftig nedgang, der verdien falt med hundrevis av milliarder dollar, opplever det sørkoreanske aksjemarkedet nå en kraftig oppgang i aksjekursene etter at tilliten til chip-produsenter som SK Hynix og Samsung er gjenopprettet.
Som rapportert av BBC News viste resultatoppdateringene fra Amazon og Microsoft at store summer ble tjent gjennom investeringer i AI. Dette førte til økt interesse for selskapene som produserer chips, noe som også ga oppsving på de japanske og taiwanske aksjemarkedene. I Sør-Korea steg Samsungs aksjekurs med 28 %, mens SK Hynix opplevde en økning på nesten 30 %. SK Hynix er en av de ledende leverandørene til AI-selskapet Nvidia.
De store teknologiselskapenes satsing på AI kan være i ferd med å lønne seg, men denne uken solgte mange skeptikere aksjene sine på grunn av den usikre fremtiden for teknologien. Kospi-indeksen, Sør-Koreas aksjemarked, har opplevd stor volatilitet i handelen i år, takket være en stor økning i antall småinvestorer.