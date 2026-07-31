Aksjemarkedene i Sør-Korea, Taiwan og Japan opplever oppgang takket være halvlederprodusentene

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Etter tre dager med kraftig nedgang, der verdien falt med hundrevis av milliarder dollar, opplever det sørkoreanske aksjemarkedet nå en kraftig oppgang i aksjekursene etter at tilliten til chip-produsenter som SK Hynix og Samsung er gjenopprettet.

Som rapportert av BBC News viste resultatoppdateringene fra Amazon og Microsoft at store summer ble tjent gjennom investeringer i AI. Dette førte til økt interesse for selskapene som produserer chips, noe som også ga oppsving på de japanske og taiwanske aksjemarkedene. I Sør-Korea steg Samsungs aksjekurs med 28 %, mens SK Hynix opplevde en økning på nesten 30 %. SK Hynix er en av de ledende leverandørene til AI-selskapet Nvidia.

De store teknologiselskapenes satsing på AI kan være i ferd med å lønne seg, men denne uken solgte mange skeptikere aksjene sine på grunn av den usikre fremtiden for teknologien. Kospi-indeksen, Sør-Koreas aksjemarked, har opplevd stor volatilitet i handelen i år, takket være en stor økning i antall småinvestorer.