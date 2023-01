Akvariefisk tok kontroll over eierens Nintendo-konto

HQ

Ja, du leste riktig, en haug med akvariefisk har faktisk klart å kapre eierens brukerkonto på bryteren, selv om det hele ved første øyekast kan virke litt fishy. Det involverer den relativt populære YouTube-kanalen Mutekimaru, hvor fisk spiller spill gjennom et avansert system med bevegelsessensorer, og hvor eieren tok en syv timers pause for å hvile.

Da han våknet, ble han forferdet over å finne ut hvordan fisken på en eller annen måte hadde klart å ikke bare endre navnet på kontoen to ganger, men også registrere en ny PayPal konto, e-post og til slutt overføre omtrent € 4 til eierens Nintendo-konto - alt etterfulgt av et live publikum. Etter hendelsen har Mutekimaru kontaktet Nintendo for å få sine hardt opptjente penger tilbake.

Takk CNN