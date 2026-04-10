Al-Ahli-spillere klager over at dommerne gir Cristiano Ronaldo den saudiske ligaen

Den saudiske proffligaen er i sluttfasen, for øyeblikket i kampdag 28 av 34, og Cristiano Ronaldo er nær ved å vinne sin første ligatittel siden han kom til den saudiske fotballigaen i 2023. 1-1 mellom Al-Ahli og Al-Fayha på onsdag betydde at Al-Ahli mistet andreplassen i ligaen, med 66 poeng etter 28 kamper.

Al-Hilal ligger på andreplass i den saudiske proffligaen med 68 poeng og 28 kamper, og Al-Nassr leder med 70 poeng etter 27 kamper, noe som betyr at forspranget deres fortsatt kan øke til fem poeng.

Kampen mellom Al-Ahli og Al-Fayha var imidlertid kontroversiell på grunn av en håndball som ikke ble avblåst av dommeren, en håndball som kunne ha gitt straffespark, og nå klager klubben og spillerne over at de blir skadelidende av dommerne for å legge til rette for at Ronaldo kan vinne ligatittelen.

"Gi oss pokalen, det er det de vil, de vil slå oss ut av mesterskapet med alle midler, de vil gi pokalen til én person, en total mangel på respekt for klubben vår", sier Wenderson Galeno, brasiliansk spiller som tidligere spilte i Porto.

En annen Al-Ahli-spiller, den tidligere Brentford- og Newcastle-spilleren Ivan Toney, la ut en Instagram-story der han antydet at alle dommeravgjørelsene er tatt for å hjelpe Ronaldo med å vinne ligaen. "Hvem prøver vi å ta førsteplassen fra? Hvem er det til fordel for? Det er krystallklart. Jeg vet ikke hva annet vi kan gjøre. Hvis du tar ballen med begge hender, blir det straff?". Han slettet senere historien.

Al-Ahli la til og med ut en uttalelse etter kampen, der de uttrykte sin "dype misnøye med dommerfeilene", som reiser "legitime bekymringer angående dommerutvelgelsesprosessen og kriteriene som er lagt til grunn".