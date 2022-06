Aladdin- og Snatch-regissør lager remake av Hercules

HQ

Disney har de siste årene rettet fokuset mot å gjøre elskede tegnefilmer til filmer med ekte personer og/eller realistiske dataanimasjoner, så det var bare et tidsspørsmål før dagens annonsering kom.

Deadline avslører at Disney har hyret inn Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes, The Man from U.N.C.L.E. og ikke minst Aladdin i dette tilfellet) til å regissere en live-action-remake av Hercules. Prosjektet er i en såpass tidlig fase at det ikke har fått forfattere engang enda, men med Ritchie bak roret er det ikke vanskelig å forestille seg hvordan enkelte elskede scener vil se ut denne gangen.