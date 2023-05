Aladdin tar sikte på Den lille havfruen

Til tross for å være en milliardinntekt på billettkontoret, er det ingen tegn til at Disney har til hensikt å gi grønt lys for en oppfølger til Guy Ritchies live-action-tilpasning av Aladdin. Ettersom Disney ikke er redd for å gjøre om andre elskede animerte verk til live-action-filmer, som den kommende The Little Mermaid, har hovedrolleinnehaveren i Aladdin, Mena Massoud, allerede tatt sikte på undervannseventyret.

I en tweet som siden har blitt slettet, i likhet med hele Massouds Twitter-konto, sier skuespilleren: "Filmen vår var unik ved at publikum gikk for å se den flere ganger. Det er den eneste måten vi nådde milliard-dollar-merket med åpningen vår. Min gjetning er at TLM ikke krysser milliardmerket, men vil utvilsomt få en oppfølger."

Det gikk rykter en stund om at en Aladdin oppfølger var på gang, men det virker som om dette har stoppet opp, og mange spør seg om vi noen gang vil se Massoud tilbake som Aladdin, Naomi Scott tilbake som Princess Jasmine, og Will Smith igjen som Genie.

