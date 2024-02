Alan Partridge kommer hjem til Storbritannia i ny seksdelt dokumentarserie

Du har kanskje lagt merke til at TVen har manglet en tydelig stemme det siste året. Det er fordi Steve Coogans berømte Alan Partridge på beste Partridge-vis har tilbrakt de siste 12 månedene i Saudi-Arabia. Men utenlandsoppholdet nærmer seg slutten, og Partridge kommer hjem til Storbritannia i et nytt BBC-program.

Serien, som går under navnet And Did Those Feet... with Alan Partridge, vil i seks deler følge Partridge i hans forsøk på å finne tilbake til livet i Storbritannia. Dette vil føre til at Partridge blir en forkjemper for psykisk helse for middelaldrende, samtidig som han utforsker andre temaer som "hjemmeliv, arbeidsliv, naturens betydning, forhold, tidsfordriv og et sjette tema han ikke har funnet ut av ennå, fordi han er en ekte journalist, ikke bare en pølsemaskin som produserer innhold."

I forbindelse med sin retur uttalte Partridge: "Kongeriket Saudi-Arabia har store olje- og naturgassreserver, men har også opplevd økonomisk vekst på andre områder som landbruksproduksjon, detaljhandel, bygg og anlegg og transport. Landet bruker rundt 69 milliarder dollar på militære utgifter hvert år. Til tross for alt dette følte jeg meg på en måte ufullstendig."

Serien vil bli vist på BBC One og BBC iPlayer i Storbritannia, selv om den nøyaktige lanseringsdatoen ennå ikke er bekreftet.