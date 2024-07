Alan Partridge og Joffrey Baratheon blir en del av The Sandman

Netflix har avslørt en rekke nye stjerner som vil bli med i rollebesetningen til The Sandman for den kommende andre sesongen og utover. Etter tidligere avsløringer har ni nye medlemmer av mannskapet blitt navngitt, hvorav mange spiller guder og andre guddommer.

De to kanskje største navnene som slutter seg til mannskapet er Alan Partridge selv, Steve Coogan, og Joffrey Baratheon, Jack Gleeson, som begge skal gi liv til henholdsvis Barnabas og Puck.

Ellers vil Clive Russell ta på seg oppgaven med å være Odin, Laurence O'Fuarain blir Thor, og Freddie Fox skal legemliggjøre Loke. Ruairi O'Conner vil steppe opp som Orfeus, mens Indya Moore tar seg av Wanda, Ann Skelley blir Nuala, og Douglas Booth portretterer Cluracan.

Det er fortsatt uklart når The Sandman kommer tilbake for sin andre sesong, men med den lange ventetiden i bakhodet, håper vi at det blir før heller enn senere.