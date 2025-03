Alan Ritchson: "Du trenger ikke engang å betale meg for å være Batman"

HQ

Som du sikkert vet, vil det nye DCU ha sin egen Batman som ikke har noe med Matt Reeves filmer å gjøre (der Robert Pattinson spiller The Dark Knight). Når denne nye Batman vil dukke opp, vet vi ennå ikke, men spekulasjonene har lenge gått høyt om hvem som skal spille Bruce Wayne og hans alter ego, og mange kjendiser har åpent uttrykt interesse.

En av dem som tidligere har ytret sitt ønske, er den biffete Alan Ritchson, best kjent fra TV-serien Reacher. Torsdag dukket han opp i et segment av et Wired-show der kjendiser blir bedt om å svare på de mest googlede spørsmålene om seg selv, og benyttet nok en gang anledningen til å gjenta nøyaktig hvor ivrig han er :

"Jeg blir spurt hver dag om jeg skal spille Batman. Ja, ville jeg spilt Batman? Ja, det ville jeg. Ville jeg betalt godt for å være Batman? Du trenger ikke engang å betale meg for å være Batman. Jeg ville, ja, jeg ville tatt på meg drakten."

Ritchson benyttet til og med anledningen til å komme med et lite sitat med batvoice og hveste ut: "Gotham er min."

Hvorvidt Ritchson til slutt vil spille Batman i DCU gjenstår å se, og James Gunn har tidligere benektet det på sosiale medier. Rollen er imidlertid ikke besatt ennå, og det ryktes at introduksjonen av karakteren ligger noen år frem i tid, så Gunn kan godt ombestemme seg. Vi må bare vente og se.