Alan Ritchson kunne ha spilt Thor

Alan Ritchson har gjort stor suksess som skuespiller i det siste. Han er den barske hjerteknuseren i alles nye favorittserie Reacher, og folk vil gjerne se ham i mange andre roller, og noen ser ham til og med som Batman.

Ritchson avslørte i et intervju med Men's Health at han kunne ha spilt en annen superhelt en gang i fremtiden, da han prøvespilte for Thor-filmen i 2011. "Jeg tok det ikke på alvor", sa han. "Jeg tenkte: 'De gir meg rollen hvis jeg ser ut som fyren; ingen bryr seg egentlig om skuespill'."

Teamet hans fikk tydeligvis beskjed om at rollen var hans å tape, men etter dette tilbakeslaget finpusset han skuespillerferdighetene sine og ble den enorme (både bokstavelig og billedlig talt) stjernen han er i dag.

Tror du Alan Ritchson kunne ha blitt en god Thor?