Alan Wake 2 beholder skuespillere og perspektiv

Da Remedy endelig bekreftet Alan Wake 2 i forrige uke sa de blant annet at spillet vil bli mer "survival horror" enn det første spillet, noe som fikk mange fans til å frykte enda flere endringer. Vel, vi vet at i alle fall at et par grunnleggende ting forblir de samme.

Remedy-lederen Sam Lake har gått på Twitter for å gjøre det fullstendig klart at Alan Wake 2 fortsatt vil spilles fra tredjepersons perspektiv, samt at Ilkka Villi og Matthew Porretta kommer tilbake som henholdsvis kroppen og stemmen til den stakkars forfatteren. Noe mer informasjon enn det får vi nok ikke før sommeren, men nå er i alle fall dette klart.

