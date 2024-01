Alan Wake 2 DLC legger ikke opp til Control 2

HQ

Remedy liker sitt delte univers. DLC-en til Control avsluttet historien til det første Alan Wake, samtidig som den ga oss rikelig med forberedelser til oppfølgeren. Det ser imidlertid ikke ut til at Alan Wake 2 sine DLC-er vil gi Control samme behandling.

I en samtale med Exputer snakket Sam Lake litt om de bekreftede utvidelsene og hva de vil oppnå.

"Utvidelsene gir oss en mulighet til å få et glimt av aspekter ved universet vårt som vi ellers ikke kunne utforske i Alan Wake 2," sa han. "Vi er glade for dette. Vi var fornøyde med det vi oppnådde med Controls AWE-utvidelse i forbindelse med etableringen av Alan Wake 2. Når det er sagt, er vi ikke ute etter å gjenta akkurat det. The Lake House vil ha et stort fokus på Federal Bureau of Control og forskningsanlegget ved Cauldron Lake. Utover det, uansett hvor mye, vil det være hint om ting som kommer i Control-oppfølgeren, du må vente og se."

Så det ser ut til at vi må være mer forsiktige med å lese mellom linjene for å få noen nyheter om Control 2 via Alan Wake 2s DLC. Vi kommer fortsatt til å vente en stund på Control 2, ettersom spillet fortsatt befinner seg i proof-of-concept-stadiet.