Alan Wake 2 er Remedys raskestselgende spill til nå.

Vi mistenkte på en måte at noe var i gjære når det gjaldt salget av Alan Wake 2 da Remedy ikke kom med den typiske uttalelsen om X millioner solgte enheter noen uker etter lanseringen. Denne mistanken ble ytterligere forsterket da Remedy måtte utsette sin siste økonomiske rapport, noe som gjorde fansen bekymret for at spillet ikke har vært noen kommersiell suksess.

Det ser ut til å ha vært en liten grad av sannhet i det, for selv om Remedy har bekreftet at Alan Wake 2 er det raskest selgende spillet hittil, har det bare blitt solgt 1,3 millioner enheter, hvorav én million innen utgangen av 2023.

Remedy har gått så langt som å si at AW2 har solgt 50 % flere eksemplarer og mer enn tre ganger så mange digitale eksemplarer (det var et rent digitalt spill) i løpet av de to første månedene sammenlignet med hva Control oppnådde i løpet av de fire første månedene.

Remedy Administrerende direktør Tero Virtala uttalte: "Vi er fornøyde med starten på salget av Alan Wake 2. Prisnivået har også holdt seg på et høyt nivå, og spillet har allerede tjent inn en betydelig del av utviklings- og markedsføringskostnadene. Vi vil fortsette å utvikle spillet for å betjene eksisterende fans og tiltrekke oss nye spillere, og forventer at spillet vil fortsette å selge godt."

Remedy gikk et skritt videre og uttalte at et "godt spill kan generere et utmerket long tail-salg, og vi forventer at dette også vil være tilfelle med Alan Wake 2." Dette vil vi se ytterligere når de to betalte DLC-ene til spillet kommer, sammen med ytterligere oppdateringer for å støtte tittelen. Det gjenstår å se om det til slutt kan nå Control s nåværende fire millioner enheter.