Alan Wake 2 får massiv forbedring av livskvaliteten med gratis Anniversary Update

For å markere et år med Alan Wake 2, Remedy Entertainment har noe i vente for fansen. Nei, vi snakker ikke om en utvidelse til The Lake House denne gangen, vi snakker om en gratis nedlastbar Anniversary Update som tilbyr en hel rekke spennende endringer i spillets livskvalitet.

Remedy lover at alle endringene er relatert til tilbakemeldinger fra fellesskapet, og når det gjelder hva dette inkluderer, blir vi fortalt at muligheten til å invertere X- og Y-aksen på mus og tastatur og kontroller kommer, i tillegg til bedre bruk av DualSense sine spesialfunksjoner. Dette inkluderer forbedret og raffinert haptikk og bevegelsessensorstøtte som gir gyro-målalternativer. I tillegg til dette kommer en rekke spillfunksjoner, og den fullstendige listen er som følger :



Rask sving



Automatisk fullføring av QTE



Knappetapping til enkelttrykk



Våpenlading med trykk



Helbredende gjenstander med trykk



Lysskifter med trykk



Spillerens usårbarhet



Udødelighet for spillere



Drep med ett skudd



Uendelig ammunisjon



Uendelig antall lommelyktbatterier



Dette kommer også som Remedy bekrefter at Alan Wake 2 nå er PS5 Pro forbedret. Dette betyr at de som plukker opp den kraftigere konsolloppdateringen, vil kunne benytte seg av to grafiske innstillinger som tilbyr følgende :

Kvalitetsmodus



30 bilder i sekundet med strålesporing



Strålesporing av refleksjoner (ugjennomsiktig og gjennomsiktig)



Utgangsoppløsning 3840 x 2160 (4K)



Renderingsoppløsning 2176 x 1224



Ytelsesmodus



60 bilder i sekundet



Bruker omtrent de samme innstillingene for gjengivelse (bildekvalitet) som PS5 Quality-modus.



Basisversjonen av PS5 Ytelsesmodus kjører med lavere innstillinger for gjengivelse (bildekvalitet)



Renderingsoppløsning 1536 x 864



Utgangsoppløsning 3840 x 2160 (4K)



Basis PS5-versjonen gir ut 1440p



Det store tilskuddet på denne fronten er selvfølgelig ankomsten av Ray-Tracing på konsoller. Når det gjelder hvordan Remedy fikk dette til å fungere på PS5 Pro, kan du lese mer om det her og se en sammenligningsvideo nedenfor.