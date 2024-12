Alan Wake 2 lanserer oppdatering med 120 Hz-modus og PS5 Pro-forbedringer

HQ

Akkurat i tide til høytiden har Remedy gitt ut en ny oppdatering for Alan Wake 2. Selv om studioet regelmessig slipper slike oppdateringer, er denne mest bemerkelsesverdig for i tillegg til feilrettinger og generelle ytelsesforbedringer på både PC og konsoller, patch 1.200.007 på PlayStation legger til flere forbedringer for PS5 Pro, inkludert følgende :



[PS5 Pro] Lagt til en ny "Balansert" grafikkmodus. Denne modusen krever kompatible skjermer som kan oppnå en oppdateringsfrekvens på 120 Hz. Balansert modus kombinerer PS5 Pro-modusinnstillingene i kvalitetsmodus, inkludert strålesporing, med oppløsningen i ytelsesmodus. Denne modusen oppnår 40 fps.



[PS5 Pro] Litt modifiserte visuelle innstillinger i Performance-modus for en mer konsekvent bildefrekvens per sekund.



[PS5 Pro] Kvalitets- og balansert modus: Justerte Raytracing-innstillinger for et mindre støyende bilde.



[PS5 Pro] Lagt til et alternativ for å aktivere/deaktivere PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution).



Du finner hele innholdet i oppdateringene for Alan Wake 2 på det offisielle nettstedet.