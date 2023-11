Alan Wake 2 ser ut til å kjøre litt bedre på Xbox Series X enn PS5

HQ

I anmeldelsen vår av Alan Wake 2 delte Magnus massevis av positive tanker og meninger om spillets historie, audiovisuelle presentasjon og spillsystemene. Men han bemerket også spesifikt at selv om ytelsen så ut til å være ganske bra, vil eksperter på området sannsynligvis ha noe mer å tilføye på den fronten.

I den forbindelse har folkene hos Digital Foundry tatt Alan Wake 2 en tur på PS5, Xbox Series X og Xbox Series S, og konkluderer med at spillet er fantastisk og en "virkelig visuell prestasjon, som leverer godt kalibrert grafikk selv på Xbox Series S."

Men selv om Remedys tittel presterer bra, betyr ikke det at den er perfekt. Digital Foundry bemerker at spillet lider av noen bugs, synkroniseringsfeil i lydscener på Xbox-versjoner, til tider tvilsom bildekvalitet, problemer med refleksjoner i skjermbildet som fører til et kornete utseende, og at Xbox Series X-versjonen ofte overgår PS5.

Mer spesifikt står det på Digital Foundry: "PS5 klarer seg ikke fullt så bra. Enkelte områder sliter virkelig i ytelsesmodus, med en ustabil følelse i typisk spill i de berørte områdene. Forskjellen i bildefrekvens i forhold til Series X er overraskende, og PS5 klarer konsekvent ikke å nå målet for bildefrekvensen i enkelte oppdrag. Det samme gjelder i kvalitetsmodus."

De fortsetter: "GPU-en til PS5 presses litt for hardt her, uten nødvendig takhøyde til å holde følge i vanskeligere segmenter. Derimot har Series X langt færre av disse problemene, selv om innlastingstidene kan være noen sekunder lengre."

Digital Foundry bemerker også at selv om både Performance- og Quality-modusene på begge konsollene fungerer bra, er det en merkbar forskjell i global belysning, volumetrisk belysning, tåkekvalitet, teksturfiltrering, teksturdetaljer, skygger, refleksjoner i skjermbildet med mer når man velger det høyeste bildefrekvensalternativet.

Så selv om konsollversjonene alle fungerer bra, bekrefter Digital Foundry at "Den beste Alan Wake-opplevelsen er utvilsomt på PC-plattformen." Vi blir fortalt at belysningen, bildekvaliteten og muligheten for høye bildefrekvenser er betydelig bedre enn konsollversjonene.

Hvilken plattform har du spilt Alan Wake 2 på?