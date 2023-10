Alan Wake 2-skaper vil lage en "gal, mørk gotisk fantasy med stort budsjett".

HQ

Alan Wake 2 er nettopp sluppet og overveldet oss med sin totale briljans, noe vi forteller mer om i vår anmeldelse . Der roser vi også hvor kompromissløst spillet er og konstaterer at det føles som om Remedy har laget drømmespillet sitt.

Men det betyr ikke at Alan Wake 2-skaperen Sam Lake er klar til å roe ned tempoet. Det er fortsatt ting han vil oppnå, og i et intervju med GQ sier han:

"Vil jeg noen gang gjøre noe annet? Ja, jeg tenker fortsatt at jeg vil det. Det vil komme en tid da jeg trekker meg tilbake. Det er bare det at... alt dette har vært så engasjerende."

Men vi er ikke der ennå, og Lake har ideer han ikke har kommet til ennå, forklarer han:

"Den ene var en vanvittig, mørk gotisk fantasy med et enormt budsjett, som jeg ikke har brukt til noe ennå ...".

Vi krysser fingrene for at Lake får sjansen til å gjøre dette prosjektet før han bestemmer seg for å gjøre noe annet - men i mellomtiden har vi hendene fulle med Alan Wake 2, som er i ferd med å få New Game+</a> og to runder med DLC i 2024 .