Alan Wake 2 vil få en ytelsesmodus på konsoller

Noe av det beste med denne generasjonen er at mange spill leveres med en ytelsesmodus som gjør det mulig å spille med en jevnere bildefrekvens på bekostning av grafiske detaljer, noe det virker som om ganske mange spillere er villige til å gjøre.

Men noen titler trenger egentlig ikke en ytelsesmodus i like stor grad som racing, slåssing og førstepersons skytespill, og Alan Wake 2 ble utviklet med 30 FPS i tankene. Remedy ønsker tydeligvis likevel å imøtekomme den delen av spillmiljøet som virkelig foretrekker en god bildefrekvens, og deres kommunikasjonsdirektør Thomas Puha avslører på X at det faktisk vil komme en ytelsesmodus for konsoller selv om det ikke var planlagt i utgangspunktet.

Om dette betyr at vi får bunnsolide 60 FPS er foreløpig uvisst, men Puha sier at de "fortsatt jobber med det". Uansett hva ytelsesmodusen ender opp med ser det i hvert fall ut til at spillet vil kunne spilles med en jevnere bildefrekvens enn de planlagte 30 FPS.