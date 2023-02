Alan Wake 2 vil skremme buksene av deg, hevder Remedy

HQ

Utviklingen av etterlengtede Alan Wake 2 ser ut til å gå bra, og det er nå klart at oppfølgeren er den finske utvikleren Remedys største prosjekt noensinne. I et intervju med GamesRadar snakker spillregissør Kyle Rowley om hvordan spillet ikke bare har vært under utvikling i nesten tretten år, men også hvordan det har vokst over tid og vil være skikkelig overlevelsesskrekk denne gangen.

- Det jeg vil si er at vi klart og tydelig skaper Remedys utgave av overlevelsesskrekksjangeren. Gameplay, fortelling, atmosfære, musikk - alt synger fra samme hymne, og det var veldig viktig for oss fra begynnelsen av."

Ansatte fra studioet fortsatte også med å beskrive hvordan Alan Wake 2 vil ønske både nye og gamle fans velkommen. Å ha kommet seg gjennom originalen bør ikke være et krav for å nyte oppfølgeren fullt ut.

"Da vi skapte konseptet for Alan Wake 2 var det veldig i tankene våre at vi ønsket å skape en opplevelse som var innbydende for alle - både nye spillere som kanskje ikke er kjent med Alan Wake eller Remedys samlede univers og våre fans som har vært på reisen med oss og liker tidligere Remedy-spill. Selvfølgelig, hvis du har spilt Alan Wake-serien, Control og Control: AWE DLC vil det være mange forbindelser, universbygging og kjente karakterer du kan oppdage.

Hvis alt går etter planen, vil Alan Wake 2 bli utgitt på PC, PlayStation og Xbox en gang i år.