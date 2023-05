Alan Wake 2-gameplay bekrefter lansering i oktober

HQ

Det tok flere år før Alan Wake kom til PlayStation, så det var ikke akkurat i kveldens PlayStation Showcase vi forventet å få nytt om oppfølgeren. Såpass feil kan man ta, for finnene bydde på flere overraskelser.

Alan Wake 2 sin gameplaytrailer avslører ikke bare at spillet lanseres den 17. oktober, men gjør det også klart at vi blant annet skal få spille som FBI-agenten Saga Anderson. Turen går likevel atter en gang tilbake til Bright Falls, hvor hun finner noen av sidene Wake skrev og raskt innser at disse blir virkelighet. Deretter får vi velge hvilken historie vi ønsker å spille gjennom først: Andersons utforskning av et langt mer detaljert og annerledes Bright Fall eller Wakes forsøk på å komme seg ut av marerittet kalt The Dark Place.