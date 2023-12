Alan Wake 2s New Game+-modus kommer på mandag.

HQ

Selv om Remedy Entertainment ikke gikk hjem med den gjeve prisen for årets spill på The Game Awards, mottok den finske utvikleren flere andre priser. Under sin takketale for beste spillregi kunngjorde de også at den etterlengtede New Game+-modusen til den anerkjente tittelen kommer neste uke, på mandag.

I denne modusen kan spillerne beholde alle våpnene, amulettene og karakteroppgraderingene de har samlet i sin første gjennomspilling. Du vil kunne finne utstyret ditt i den første tilgjengelige skoesken i et trygt tilfluktssted, med våpen som allerede finnes i inventaret ditt. Denne modusen vil også by på nye videoer og manuskriptsider å jakte på, samt noen andre "subtile tillegg".

Vi får også vite at i tillegg til New Game+ kommer en ny vanskelighetsgrad, Nightmare, som vil utfordre spillerne ytterligere med mer utfordrende fiender og strategiske spillkrav.

Til slutt kommer det en ny feil- og forbedringsoppdatering i forbindelse med denne oppdateringen.

New Game+, eller The Final Draft som Remedy kaller det, lanseres 11. desember kl. 18:00 GMT / 19:00 CET.