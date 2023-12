Alan Wake 2s Old Gods of Asgard skal opptre på The Game Awards

HQ

Det har blitt avslørt at The Game Awards ikke bare vil presentere en rekke nye spill, men at prisutdelingen også vil være stedet der Alan Wake 2s Old Gods of Asgard gjør sin "debutopptreden".

Som avslørt i et innlegg på X, får vi vite at bandet skal opptre, og det betyr utvilsomt at vi kan forvente å høre Herald of Darkness live for første gang noensinne.

Det sier seg selv at hvis du elsker metal og Alan Wake vil du ikke gå glipp av The Game Awards når den går av stabelen klokken halv to natt til fredag.