Alan Wake 2s siste oppdatering lar deg endelig avbryte lading av våpen

Nå som The Lake House -utvidelsen har kommet til Alan Wake 2 vil Remedy uten tvil flytte innsatsen og ressursene sine bort fra skrekkoppfølgeren til fremtidige prosjekter som Controls oppfølger. Dette betyr likevel ikke at den finske utvikleren ikke også kontinuerlig ønsker å forbedre og finpusse 2023-tittelen.

På denne fronten har en ny oppdatering debutert for Alan Wake 2 der en rekke feil har blitt knust og en funksjon har blitt implementert for å forbedre livskvaliteten i spillet. Spesielt er det muligheten til å avbryte lading av våpen, med dette gjort ved å øke lommelykten mens du er i omlastningsanimasjonen. Ellers, i henhold til feilene som blir adressert, er de fleste rettet mot The Lake House. Du kan se dem nedenfor.

Løsninger



Løste et problem der spilleren ikke kunne skyte etter en delvis lading av våpenet



Løste et problem der de adaptive DualSense-utløserne fortsatte å buldre og gjøre feil ting til feil tid



Fikser og forbedringer i The Lake House