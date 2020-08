Alan Wake inntar Control sin AWE-utvidelse 27. august

Du ser på Annonser

Remedy har vært ganske stille etter at de sa Control sin tydelig Alan Wake-hintende AWE-utvidelse ville slippes i løpet av sommeren 2020, men heldigvis skyldes ikke det dårlige nyheter.

Takket være en ny trailer vet vi nå at AWE-utvidelsen vil bli tilgjengelig den 27. august. Samtidig bekrefter den en gang for alle at vi får et gjensyn med Alan Wake når vi utforsker The Oldest House sin Investigations Sector. Dette siden noen av verdens største Altered World Events er lagret der, og blant dem en velkjent hendelse fra Bright Falls.

Da er det enda godt at våpenet vårt får en ny oppgradering også. Denne heter Surge, og er enkelt sagt en granatkaster. Ganske nyttig mot nye fiender som blant annet flyr rundt med hagler.

Samtidig er det selvsagt mange som har lengtet etter å spille gjennom Ashtray Maze igjen, så en arkademaskin i bygget vil la oss gå gjennom denne og de fire store bosskampene i spillet så mange ganger vi vil. Maskinen byr også på en horde-modus og noen andre hemmeligheter utviklerne ikke ønsker å røpe, men som i alle fall vil levere både moro og nye kostymer.

Rundt samme tid kan vi også forvente en gratis oppdatering med en ny ferdighetsoppgradering, nye innstillinger som gjør spillet mer tilgjengelig og noen ekstra lagringspunkter i noen av historiens mest utfordrende oppdrag.