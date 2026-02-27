Alan Wake Remastered får endelig HDR-støtte på PC

HQ

Remedys arbeid med å fortsette å forbedre Alan Wake Remastered fortsetter, ettersom en ny oppdatering for spillet har kommet og lagt til en håndfull interessante og etterspurte funksjoner.

Flertallet av denne nye oppdateringen som har kommet til PC-versjonen av spillet er knyttet til feilretting og ytelsesforbedring, men det er også noen ekstra godbiter som er verdt å fremheve, inkludert ankomsten av HDR-støtte for spillet, noe som skal få tittelen til å se enda penere ut.

Ettersom Remedy fokuserer på grafikk, har det også inkludert en båtlast med andre visuelle forbedringer, inkludert et nytt kameraalternativ som er designet for å få spillet "se litt mer moderne ut", pluss en opplåsing av bildefrekvensen som nå er på 240 bilder per sekund, forbedret DLSS, forbedret FOV-skalering, rettelser til Ultrawide-modus og mer.

Du kan se de fullstendige oppdateringsnotatene for spillet nedenfor.

Gameplay :



Lagt til en kommando for å hoppe over introen. (Hilsen til alle speedrunnere og alle som er på sin 67. runde av spillet og bare ønsker å komme raskere i gang med spillet).



Sprintkameraet aktiveres ikke lenger når du trykker på shift-knappen når Alan står ved siden av en vegg eller er utmattet. Dette kunne noen ganger føre til at Alan ikke kunne bevege seg.



Kameraet oppfører seg slik det skal når Alan står oppå et objekt i bevegelse.



Når du laster inn fra et sjekkpunkt, tilbakestilles kameraets venstre/høyre side nå på riktig måte.



Vegetasjon beveger seg slik det er forventet når det blåser eller når Alan går inn i trær eller busker. Selv over 30 FPS.



Det tar nå vanlig tid å bytte mellom våpen, og ikke lenger enn nødvendig.



Visuelt:



Lagt til HDR.



Lagt til en ny, valgfri kamerastilmodus. Du kan bruke denne hvis du vil at spillet skal se litt mer moderne ut. Hvis du foretrekker å holde et utseende så nær originalen som mulig, ikke rør dette.



Låste opp bildefrekvensen fra 200 FPS til 240 FPS.



Forbedret DLSS og fikset gressets gjennomsiktighet. Gresset er nå mer behagelig å se på.



Oppdatert SDR til 10bit - det pleide å være 8bit. Dette reduserer synlige fargebånd.



Forbedret FOV-skalering. (Matematikken var feil. Ups.)



Forbedret måten lens flare fungerer på. Det fader nå inn/ut mye jevnere.



Forbedret DX12-gjengivelsesbanen - dette reduserer risikoen for krasj og feil.



Fikset polygongjengivelsesfeil og synlige dybdebufferproblemer. Dette har redusert mengden visuelle feil betraktelig.



Videoene du kunne spille av på TV-er i spillet, pleide å bli påvirket av lysstyrkeinnstillingene på skjermen. Ikke nå lenger - det er fikset!



Fikset fiendenes mørke skjold med brennende effekt. Nå ser det ut som det skal.



I Ultrawide, fikset den visuelle forvrengningseffekten på fiender som ser svakere ut, slik at den vises riktig.



I Ultrawide, fikset cutscener som har både pillarbox og letterbox. Nå kan du se mellomsekvenser i opprinnelig 21:9!



I Ultrawide og 4:3, fikset FOV og lens flares som ikke skalerte riktig.



Fikset DPI-bevissthet der du måtte sette skjermen til 100 % skalering for ikke å beskjære bildet. Du trenger ikke å gjøre det lenger.



BRUKERGRENSESNITT: