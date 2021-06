Du ser på Annonser

Alba: A Wildlife Adventure er en sjarmerende liten perle som ble utgitt til PC og Apple Arcade i desember i fjor. Etterfølgende meldte utvikleren at spillet ville komme til konsoller i løpet av våren, men det rakk de visst tydeligvis ikke, for det er jo sommer nå.

Heldigvis er ikke konsollversjonen langt unna. Via spillets offisielle Twitter-konto bekreftes det at spillet kommer den 9. juni til PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One og Switch.