Alene hjemme-stjernen ble fristet til å kjøpe hjemmet fra julefilmen

Macaulay Culkin, som for alltid vil bli husket som den rampete Kevin McCallister i Alene Hjemme, avslørte nylig at han lekte med tanken på å kjøpe det ikoniske huset fra den elskede julefilmen. Ifølge The New York Times vurderte Culkin å kjøpe det berømte huset i Winnetka (Illinois) da det ble lagt ut for salg tidligere i år - ikke som et familiehjem, men som en lekeplass for fansen.

Hans store visjon? Et "Home Alone"-hus, komplett med aketurer ned den ikoniske trappen og en sjanse til å gjenoppleve magien i Kevins fellefylte eventyr. Culkin takket imidlertid nei til ideen, med henvisning til en fullpakket timeplan som forelder til to små barn. Huset ble til slutt solgt på rekordtid, og fansen kan bare forestille seg hva som kunne ha skjedd.

Ville du ha bestilt et besøk til Kevin McCallisters ultimate nostalgidrevne morohus? Eller ville du vært redd for å utløse noen feller?