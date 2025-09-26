Alex Beaty, regissør av Prime Videos Secret Level Mega Man-episode: "Jeg var redd Capcom ville stritte imot, men til slutt elsket de det"

HQ

San Diego Comic-Con Malaga viser seg å være en transmedial opplevelse som tusenvis av besøkende fra hele verden nyter godt av, og Gamereactor er selvfølgelig på plass for å dekke det hele live. På bare noen få hundre kvadratmeter kan du møte tegneren av favoritttegneserien din, skaperen av brettspillet du elsker så høyt, eller regissørene av seriene og videospillene som holder deg våken om natten. I foredraget "Unlocking Secret Level" har vi litt av de to sistnevnte.

Amazon Prime Videos Secret Level -serie henter inspirasjon fra videospill fra alle epoker for å vise en annen side av dem gjennom den høykvalitetsanimasjonen til Blur studio, de samme folkene som ga oss Netflix' "Love, Death and Robots". Tre av episodene ble imidlertid bestilt av Illusorium, et spansk animasjonsstudio med base i Madrid. Opprinnelig skulle de bare lage én episode (Pac Man), men en endring i siste øyeblikk gjorde at de fikk ansvaret for å ta over den forlatte produksjonen av to til. De hadde ansvaret for Pac Man-, Mega Man- og Spelunky-episodene.

Alex Beaty, regissør for Mega Man-episoden, snakket på SDCC Málaga-panelet sammen med Víctor Maldonado, Raúl Rocha, Lucía Martínez Casino og Emily Dean (regissør for Spelunky-episoden), og fortalte om prosessen med å lage episoden og "ansvaret" han hadde på sine skuldre med figuren, et ikon i videospillhistorien.

"Capcom ville ha noe mer banebrytende med Mega Man, men de ville ikke røre ved essensen av Mega Man, rustningen hans og så videre. Jeg var bekymret da jeg sendte inn mine første design til episoden, men heldigvis elsket de det."

Tidsfristene for episoden var vanvittige, ettersom prosjektet ble overlevert til Illusorium, med en fremskyndet produksjonsplan. Til tross for dette sier studioprodusent Lucia Martinez Casino at begge de gamle episodene, Spelunky og Mega Man, ble ferdigstilt innenfor den samme tidsrammen på seks måneder. "Med endringene i siste øyeblikk med studioet, er det virkelig utrolig at alt kom sammen," sa Beaty. "Jeg satt sammen med lyddesigneren og beskrev scenen for ham, fordi lysarbeidet ikke var ferdig ennå."

Og selv om han er lett gjenkjennelig, er Mega Mans design i episoden ikke hentet fra noen av seriens over 130 spill, ifølge ham selv. Selv om det er sant at det er noen nyanser som ligger nær klassikerne: "Kanskje noe fra Mega Man II og Mega Man V."

