Alex Garland laget et 160-siders manus for å overbevise Miyazaki om filmen Elden Ring

Selv om mange Hollywood-regissører hevder at de er lidenskapelig opptatt av kildematerialet de adapterer, er det ofte vanskelig å vite hvor mye av denne lidenskapen som er PR-hokuspokus. Det ser imidlertid ut til at Alex Garland - regissøren av den kommende Elden Ring -filmen - er en skikkelig nerd når det gjelder The Lands Between.

I en samtale med The New Yorker (via PC Gamer) snakket A24s filmsjef Noah Sacco om å besøke Garland og se ham spille Elden Ring. Denne lidenskapen førte til at Sacco ønsket å slå seg sammen med Garland for å pitche Elden Ring -filmen og til slutt lage den.

Garland var så forberedt og hekta på ideen at han trommet sammen et 160-siders manus sammen med 40 sider med bilder for å overbevise spillets regissør Hidetaka Miyazaki om at filmen burde være i hans hender.

Det virket som om Miyazaki var ganske fornøyd med den pitchen, ettersom vi vet at filmen går videre hos A24. Plotdetaljer, rollebesetning og mer er fortsatt under omslag, men Sacco nevner The Lord of the Rings i intervjuet, noe som kan bety at A24 ønsker å trekke ut alle stopp for å bringe Lands Between til liv.