Alex Jones: NWO Wars er ute nå og har fått 94 % anmeldelser på Steam.

Alex Jones, konspirasjonsgalningen som i årenes løp har gått viralt med sine skrik om øglemenneske-globalister, homofile frosker og mye mer, har nå fått sitt eget videospill med tittelen Alex Jones: NWO Wars.

I dagene etter at spillet ble lansert, har det fått svært gode anmeldelser på Steam, og i skrivende stund er 94 % av nesten 800 anmeldelser positive. De fleste av disse anmeldelsene roser imidlertid bare spillet for hvor kort det er, noe som betyr at de kan spille det og få pengene tilbake.

De fleste hevder at det tar mellom 20 og 30 minutter å fullføre spillet, noe som er helt forferdelig med tanke på at det til full pris koster i underkant av 20 pund. Spillet består i hovedsak av 2D-sidescrollende action der du spiller som Alex Jones og skyter stilige modeller av Epsteins øy, nazidrager, homofile frosker og mye mer. Du kan også få selskap av en Trump med superkrefter og Tucker Carlson. Det er ganske tydelig hvem som er målgruppen her, hvis du ikke kan gjette det.