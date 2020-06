Alex Kidd in Miracle World DX annonsert

Si Alex Kidd, og vi går ut ifra at de fleste av dagens gamere kommer til å svare: "Hvem?". Det er ikke så rart med tanke på at han har vært borte fra spillverden siden hans siste eventyr, Alex Kidd in Shinobi World, som ble sluppet i 1990. Det er altså 30 år siden.

Men under det glade 80-tallet kjempet Sega for å lage sin egen maskot og prøvde først med Wonder Boy, fulgt av Alex Kidd. Men ingen av disse ble i nærheten av like store som Segas tredje forsøk - Sonic the Hedgehog. Siden det har Alex Kidd vært en degradert maskot som kun har fått få gjesteopptredener i spill som Sonic & All-Stars Racing Transformed.

Men nå er det på tide med et comeback. Den franske utvikleren og utgiveren Merge Games har nemlig annonsert Alex Kidd in Miracle World DX, en remake av det aller første Alex Kidd-eventyret fra 1986, komplett med oppdatert grafikk (som med et knappetrykk kan veksles tilbake til originalen). Det slippes til PC, PlayStation 4 og 5, Switch, Xbox One samt Xbox Series X. Vi har enda ikke fått noe slippdato.

Vi vender tilbake med en trailer senere. Gleder du deg til et gjensyn med Alex Kidd?