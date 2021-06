Alex Kidd in Miracle World DX kommer litt tidligere enn forventet

I en tid spill ofte blir utsatt er det meget sjeldent at spill kommer før tid. Men det er faktisk tilfellet med Alex Kidd in Miracle World DX, hvis lanseringsdato er blitt rykket frem med to dager.

Remasteren av det klassiske Sega Master System-spillet kommer når den 22. juni i stedet for den 24. Det ble avslørt i den nye traileren for spillet, som du kan se nedenfor.

2D-platformeren ble originalt sluppet i 1986 i Japan og Nord-Amerika og kom året etter til Europa. Det er et av de mest suksessfulle spillene til Master System, så det er mange som ser frem til et gjensyn.

Alex Kidd in Miracle World DX slippes til PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 og Switch.