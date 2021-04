Alex Kidd in Miracle World DX lanseres i juni

Det har nylig blitt avslørt at Alex Kidd in Miracle World DX lanseres den 24. juni til PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One og Xbox Series. Spillet er en remake av tittelfigurens første eventyr på SEGA Master System tilbake i 1986. Denne nyversjonen byr på et nytt tegneserieaktig utseende og byr på nye baner og alternative bosser.

Sammen med annonseringen av lanseringsdatoen ble også en Signature Edition av spillet avslørt. I tillegg til en fysisk kopi av spillet inkluderer denne utgaven en fysisk CD med soundtracket på, tre Alex Kidd-pins og et nummerert sertifikat med utviklernes signaturer. Denne utgaven kan du bestille her.