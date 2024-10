Alex og Ben deler sine tanker om GaaS og remakes i ukens episode av The Gamereactor Show

HQ

Det har gått en liten stund siden forrige episode av The Gamereactor Show, av en hel rekke formildende grunner, men jeg og Alex er tilbake på det for den 34. episoden av podcasten vår. I denne siste episoden ser vi på to populære og vanlige trender som har plaget spillbransjen i det siste, konseptet med å lage titler på nytt og ideen om å bygge spill-som-en-tjeneste (GaaS), før vi dykker ned i hvilken som vil ha størst innvirkning på bransjen fremover og hvilken vi er mest lei av.

Vi ser på noen av de nyeste og største eksemplene på begge stilartene, og snakker om hvorfor det bør være strengere retningslinjer på plass før et spill kan og bør gjenskapes på nytt, og hvorfor GaaS stort sett aldri er svaret i dag.

For å høre alle tankene våre, sørg for å få med deg den 34. episoden av The Gamereactor Show nedenfor, eller på Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker.