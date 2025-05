Álex Palou blir den første spanjolen som vinner IndyCar 500, en del av motorsportens Triple Crown

HQ

Indianapolis 500, et av de viktigste motorsportløpene i verden, regnet som et av de raskeste, og en del av "Triple Crown of Motorsport" sammen med 24-timersløpet i Le Mans og Monaco Grand Prix i Formel 1, har fått en ny mester: Álex Palou.

Den 28 år gamle spanske føreren fra Barcelona er en av toppførerne i IndyCar-mesterskapet, det øverste mesterskapet i åpen racing i USA, der Palou debuterte i 2020. Derfor er han relativt ukjent for de europeiske fansen, men seieren hans i Indy500 på Indianapolis Motor Speedway i Speedway, Indiana, er en milepæl i spansk idrett, ettersom han er den første spanjolen som har vunnet etter Josef Newgarden.

Andre europeiske førere i nyere tid er Marcus Ericsson fra Sverige i 2022, Simon Pagenaud fra Frankrike i 2019, og de engelske førerne Dan Wheldon (2005, 2011) og Dari Franchitti (2007, 2010, 2012).

Medregnet Indy500, mesterskapets midtpunkt, som arrangeres i Memorial Day-helgen, en helligdag i USA, har Palou vunnet fem av de seks løpene så langt i IndyCar Series 2025, og han har som mål å gjenta suksessen i 2024, 2023 og 2021.