Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
The Witcher 3: Wild Hunt

Alexander Morton, stemmen til Zoltan Chivay i The Witcher 3: Wild Hunt, er død

Den skotske skuespilleren medvirket i en rekke videospill, blant annet Killzone 2, Fable II og Ni No Kuni: Wrath of the White Witch.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Det er bekreftet at den skotske skuespilleren Alexander Morton dessverre har gått bort. Morton var 81 år gammel da han døde, og han etterlater seg en arv som inkluderer arbeid på noen elskede videospill.

For det første var Morton kjent som stemmen til dvergen Zoltan Chivay i både The Witcher 2: Assassins of Kings og The Witcher 3: Wild Hunt. Etter hans bortgang delte CD Projekt Red en kort hyllest, og bemerket:

"Vi er dypt bedrøvet over å høre om bortgangen til Alexander Morton, stemmen til den elskede Zoltan Chivay i The Witcher 2: Assassins of Kings og The Witcher 3: Wild Hunt. Våre tanker går til hans familie og venner.

"Takk for at du ga liv til Zoltan. Kontinentet savner deg allerede".

I tillegg til sin rolle i The Witcher-serien har Morton også spilt i Fable II, Killzone II, Ni No Kuni: Wrath of the White Witch og PS Vita-utgaven av Little Big Planet. Dette kommer i tillegg til et vell av film- og TV-roller i løpet av hans strålende karriere.

Hvil i fred, Alexander.

Relaterte tekster

4
The Witcher 3: Blood and WineScore

The Witcher 3: Blood and Wine
ANMELDELSE. Skrevet av Robin Høyland

Den siste utvidelsen til storspillet The Witcher 3: Wild Hunt er her, med enda vakrere omgivelser enn tidligere. Vi sendte Robin på vinsmaking i Toussaint...

2
The Witcher 3 - Hearts of StoneScore

The Witcher 3 - Hearts of Stone
ANMELDELSE. Skrevet av Adrian Berg

CD Projekt Red sparer ikke på kruttet i den første skikkelige utvidelsen til The Witcher 3: Wild Hunt. Vi har testet Hearts of Stone...



Loading next content