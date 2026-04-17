Alexander Morton, stemmen til Zoltan Chivay i The Witcher 3: Wild Hunt, er død

Det er bekreftet at den skotske skuespilleren Alexander Morton dessverre har gått bort. Morton var 81 år gammel da han døde, og han etterlater seg en arv som inkluderer arbeid på noen elskede videospill.

For det første var Morton kjent som stemmen til dvergen Zoltan Chivay i både The Witcher 2: Assassins of Kings og The Witcher 3: Wild Hunt. Etter hans bortgang delte CD Projekt Red en kort hyllest, og bemerket:

"Vi er dypt bedrøvet over å høre om bortgangen til Alexander Morton, stemmen til den elskede Zoltan Chivay i The Witcher 2: Assassins of Kings og The Witcher 3: Wild Hunt. Våre tanker går til hans familie og venner.

"Takk for at du ga liv til Zoltan. Kontinentet savner deg allerede".

I tillegg til sin rolle i The Witcher-serien har Morton også spilt i Fable II, Killzone II, Ni No Kuni: Wrath of the White Witch og PS Vita-utgaven av Little Big Planet. Dette kommer i tillegg til et vell av film- og TV-roller i løpet av hans strålende karriere.

Hvil i fred, Alexander.