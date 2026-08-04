Alexandra Eala blir den første filippinske kvinnen som vinner en WTA-tittel i singel etter et fantastisk comeback i Washington

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Alexandra Eala, den 21 år gamle filippinske spilleren, sikret seg sin første WTA-tittel da hun mandag slo toppseedede Jessica Pegula etter å ha ligget under: finalen ble avbrutt søndag på grunn av regn, da Pegula hadde vunnet første sett 6-4, og gjenopptatt en dag senere. Da leverte Eala et fantastisk comeback og endte opp med å ta både det andre og tredje settet, 6-4 og 6-0.

Dette har stor betydning: Det bekrefter Eala som en av de mest lovende stjernene på WTA-touren, hjalp henne med å nå en karrierehøyde på 20. plass på verdensrankingen – et hopp på åtte plasser – og gjorde henne til den første filippinske spilleren som har vunnet en singeltittel på tour-nivå. Det var ikke lett, da hun måtte slå spillere fra topp 10 eller tidligere Grand Slam-vinnere, blant annet OL-mester Zheng Qinwen, tittelforsvarer Leylah Fernandez, andreseedede Elina Svitolina og den firedobbelte Grand Slam-vinneren Naomi Osaka.

Eala sa at hun avsluttet turneringen i bedre form enn da hun startet, og at hun prøvde å forbedre seg etter hver kamp. Hun fortsetter nå den amerikanske hardcourt-turneringen med ekstra selvtillit, og hun skal spille mot Alycia Parks i Canadian Open på onsdag.