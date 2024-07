Alfa Romeo 33 Stradale debuterer for første gang utenfor Italia

HQ

Nok en Goodwood Festival of Speed har kommet til en slutt. Den store bilkonferansen strømmet til den britiske landsbygda i løpet av den siste uken for å se kommende, nåværende og historiske biler på utstilling. Apropos den tidligere samlingen, Alfa Romeo deltok på arrangementet for å presentere en første titt på et par av sine fremtidige tilbud, inkludert en bil som aldri før har blitt sett utenfor Italia.

Alfa Romeo 33 Stradale var på plass for å vise frem sin fantastiske superbilform for en rask tur opp Goodwood hillclimb. Bilen er et unikt produkt, ettersom den enten leveres med en 3,0-liters V6 med biturboforbrenningsmotor på 620 hk eller et helelektrisk alternativ på 750 hk. Bilen er selvsagt ganske imponerende og veldig rask.

Alfa Romeo

Ellers viste Alfa Romeo også frem den kommende Junior -modellen på Goodwood, hvor vi fikk se den første rent elektriske modellen i aksjon. Denne bilen kommer enten i en versjon med 156 hk/250 mils rekkevidde eller en kraftigere sportslig utgave med 280 hk/215 mils rekkevidde. Begge kan hurtiglades ved hjelp av likestrøm fra en 100 kW-lader for å gå fra 10-80 % på mindre enn 30 minutter.

Dette er en annonse: