Alfa Romeo og Maserati slår seg sammen

Stellantis-eide Alfa Romeo og Maserati vil nå kombinere sine ingeniørferdigheter for å bygge biler i fellesskap under et nytt navn. Prosjektet heter Bottegaafuoriserie og skal handle om spesialbygde versjoner av deres eksisterende modeller, og hvis vi bryter ned navnet, står Bottega for unike spesialbygninger mens Fuoriserie står for spesialisering i form av den som finner sted hos for eksempel McLaren Special Operations.

Fra den offisielle pressemeldingen:

"Mer enn et prosjekt eller et sted, BOTTEGAFUORISERIE legemliggjør en visjon: vuggen til italiensk produksjonsekspertise, der oppfinnsomhet, håndverksmessig mesterskap og lidenskap for skjønnhet og ytelse smelter sammen til en enkelt kreativ gest, og forvandles til opplevelse. Under dets ledelse tar landets mest ikoniske biltolkninger form: tidløse spesialbygde Fuoriserie-biler, restaureringer av vintagemodeller, sanseopplevelser, materialforskning og et senter dedikert til forskning og utvikling av den ypperste ytelse.

BOTTEGEGAFUORISERIE ble etablert under Altagamma-stiftelsens beskyttelse. Med utgangspunkt i det unike DNA-et til begge merkevarene vil initiativet fokusere på tematiske hovedområder som BOTTEGA, FUORISERIE, Corse og La Storia (historien som visjon).

BOTTEGA forvandler ideer til eksepsjonelle 'few-off's

BOTTEGA er stedet der Alfa Romeos og Maseratis spesialbygde biler skapes, designes, utvikles og bygges, med en teknisk ekspertise som samler de beste designerne, teknikerne og ingeniørene i bransjen. Alt er gjennomtenkt, utformet og bygget i Italia.

Dette programmet, som utelukkende er dedikert til prosjekter i begrenset opplag, fra den fantastiske Alfa Romeo 33 Stradale til den suverene Maserati MCXtrema, representerer BOTTEGAFUORISERIEs sartoriale hjerte og vil bli vuggen for biler med høy emosjonalitet som flytter grensene. Motor Valley, som omfatter Piemonte, Lombardia og Emilia-Romagna, er Bottegas hjemsted, der ideer oppstår og utvikler seg til et fullverdig "Bottega"-prosjekt. Hver eneste detalj blir utarbeidet i nært samarbeid med kunden, slik at hver bil blir til et helt unikt stykke arbeid."