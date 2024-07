Alfonso Cuarón fra Roma skal regissere en Apple TV+-serie kalt Disclaimer*

Apple har kunngjort en annen kommende ny og original serie som de vil bringe til Apple TV+. Serien er kjent som Disclaimer*, og kommer fra regissøren av Roma, Gravity, og Harry Potter and the Prisoner of Azkaban, Alfonso Cuarón, og den vil debutere den 11. oktober.

HQ

Disclaimer* vil være en psykologisk thriller i syv deler, og den vil inneholde en ganske stablet rollebesetning, inkludert slike som Cate Blanchett, Kevin Kline, Sacha Baron Cohen, Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George og Kodi Smit-McPhee.

Selv om vi ennå ikke har sett en trailer for Disclaimer*, har det blitt delt en haug med bilder, som du kan se i X-tråden nedenfor.