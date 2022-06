Alice in Wonderland-aktige Ravenlok lover godt i første trailer

En av titlene som ble presentert i går under Microsofts Xbox & Bethesda Games Showcase var Ravenlok, utviklet av Cococucumber. Det er samme studio som slapp det briljante Echo Generation, og når man ser på det nye spillet kan man se at studioet fortsetter å satse på samme sjarmerende voxel-look.

Eventyret forteller historien om ei ung jente som prøver å oppfylle en profeti etter å ha oppdaget en portal til en annen verden, hvor hun må beseire Caterpillar Queen i et eventyr-inspirert land med steder som Mushroom Forest og Mask Mansion. Det gir skikkelige Alice in Wonderland-vibber egentlig. Vi loves "arenabaserte sanntidskamper", men også at vi skal kunne levle opp, gjøre flere oppdrag og bruke forskjellige våpen - samtidig som vi ser den unge jenta bli tryggere på seg selv.

Spillets regissør og produsent Vanessa Chia sier:

"Ravenlok is a culmination of our studio's exploration into the 3D pixel aesthetic, completing our voxel trilogy with higher details and more complex environments. We are delighted to share our spin on the fairytale genre by weaving a heartwarming tale, led by a young female protagonist set in an action-packed fantasy world."

Ravenlok lanseres i begynnelsen av neste år på både PC og Xbox, og blir tilgjengelig med Game Pass fra første dag. Sjekk ut traileren og noen bilder nedenfor.