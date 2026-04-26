Alien: Isolation 2 viser endelig livstegn i denne splitter nye teaser-traileren

Klippet er kanskje kort, abstrakt og mørkt. Men vi vet alle hva det handler om, og det pulserende røde lyset er like spennende som det er skremmende, og uttalelsen er klar: Alien: Isolation 2 lever i beste velgående. Og selv om spillets eksistens har vært kjent i to år, er dette det første virkelige livstegnet som vises til offentligheten. Og det var på tide.

Det er tolv år siden det første Alien Isolation ble lansert på Playstation 4 og Xbox One. Et spill som ble hyllet til skyene av både presse og spillere. Og som sådan er forventningene til oppfølgeren mildt sagt skyhøye. Sjekk ut det korte klippet nedenfor.

Kan vi våge å håpe på en mer offisiell kunngjøring senere i år? Ja, teaseren får det i hvert fall til å føles slik, og vi er klare!

Hvor spent er du på Alien: Isolation 2?