Allerede i forrige uke bestemte jeg meg for å være tidlig ute ved å varsle om at to godspill ville bli gratis på Epic Games Store den 22. april, men det er vel greit med en skikkelig påminnelse når dagen først er her.

Nå kan du laste ned PC-utgavene av Alien: Isolation og Hand of Fate 2 helt gratis på Epic Games Store, og som vanlig trenger du ikke å stresse siden tilbudet varer frem til klokken 17 neste torsdag.