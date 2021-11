Alien og Blade Runner blir TV-serier

HQ

Etter det som virket å være en kort pustepause skal tydeligvis langt flere elskede film-universer se om de kan lykkes som TV-serier også.

I et intervju med BBC avslører Ridley Scott at han allerede har skrevet pilotepisoden og "bibelen" for det som er rundt de første ti timene til en Blade Runner-serie. Samtidig har arbeidet med å skrive piloten til en Alien-serie også startet. Denne vil han også utarbeide en slags "bibel" for siden han mener det er viktig for å gi regissørene og kompani en pekepinn på hvor serien skal gå etter hvert.

Hvordan synes du dette høres ut?