Alien: Romulus

En Xenomorph er, som vi alle filminteresserte vet, den perfekte organisme. I hvert fall på film. Konseptuelt sett finnes det ikke noe skumlere enn å bli jaget av et skremmende beist fra de dypeste av H.R. Gigers kunstneriske avgrunner, men til tross for dette har det ikoniske monsteret hatt en alt annet enn perfekt franchise. Resurrection er fortsatt en stor skuffelse den dag i dag, og Alien -skaperen Ridley Scott mistet raskt tråden med sine ambisiøse, men misforståtte prologfilmer om menneskets opprinnelse. En ny retning var nødvendig, og håpet er at skrekkmesteren Fede Alvarez er svaret.

Jeg kan begynne med å si at Romulus starter veldig lovende. Den håpløse tonen i det som ser ut til å være en eneste stor gruveplanet eid av Wayland-Yutani, føles vidunderlig dystopisk. Foreldre dør rutinemessig i gruvene og etterlater seg fremtidsløse avkom som er født til å bli slaver i storkapitalens vugge-til-grav-politikk. Hovedpersonen Rain og hennes barnlige androide Andy drømmer om solskinn som kjærtegner huden deres, et sted bortenfor Waylands strupetak på kolonistene. Så når hun får sjansen til å flykte fra det helvetesaktige gruvesamfunnet for godt, griper hun den. Siden filmen heter som den gjør, vet vi imidlertid at de unge heltene til slutt vil finne seg selv fanget på en forlatt romstasjon, og ikke alene...

Selv om karakterene ikke akkurat er de mest minneverdige figurene i denne oppfølgeren, tror jeg Alvarez definitivt har forstått oppdraget når det gjelder filmens tone og utseende. Den urolige uhyggen, de overbevisende praktiske effektene, den feilfrie retroestetikken, de utpregede Alien: Isolation -vibbene; det er mye som fungerer i Romulus. Og herregud, for en flott film dette er. Jeg nøt de sveipende bildene av det hjemsøkende tomme kosmos og den svettefremkallende klaustrofobien som fremkalles av de dunkelt opplyste korridorene. Alvarez klarer også å knytte Prometheus og de klassiske Alien -filmene sammen i en hybridverden full av ekle overraskelser.

Det blir imidlertid tydelig at det ikke er mye fryktfaktor under panseret på Alvarez' romskip. Når det skremmende monsteret først gjør sin entré, går det raskt nedoverbakke, i stedet for å bygge videre på den fortettede atmosfæren fra filmens første akt. Den uhyggelige, isnende skrekken ved å ha et levende mareritt i hælene forsvinner halvveis, og det blir tydelig at Alvarez ikke hadde så mye mer å si. Hjertebanken som satte inn i starten av filmen, avtar dessverre raskt. Filmens vendinger handler ikke om å ta fortellingen i interessante retninger, men mer om nye ekle måter å opprøre publikum på. Det er ikke galt i seg selv, men det kunne ha vært mye mer enn et siklende fanservice-smørbrød.

Det er tydelig at regissøren elsker Alien -filmene, og Romulus er et kjærlighetsbrev til Alien på mange positive måter, men det er nesten imponerende hvor lite Xenomorph kommer til sin rett når manuset begynner å ta noen ganske tåpelige veier mot filmens senere akter. Mot andre halvdel faller filmen et sted mellom det spennende kreative og det latterlig fantasiløse - spesielt når filmen så begynner å spytte ut referanser fra tidligere filmer, og det føles nesten dumt å trekke i nostalgitrådene så sent i serien.

Likevel kan jeg ikke si at jeg hadde et eneste kjedelig øyeblikk med Romulus. Alien fans vil nok finne mye å like her, selv om det sjelden blir uhyggelig. Romulus er kanskje fantastisk og voldsomt underholdende, men jeg savner virkelig den kosmiske psykoseksuelle terroren som filmserien klarte å fremkalle for 45 år siden.

