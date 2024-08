Alien: Romulus debuterer med en imponerende åpningshelg på 108 millioner dollar

HQ

Når kinokassen i det siste har vært dominert av Inside Out 2 og Deadpool and Wolverine, to milliardfilmer som har slått alle slags rekorder, kan det være lett å glemme at suksess er relativt. Selv om en milliard dollar på mange måter kan virke som et krav for en Marvel Studios film, er det andre filmer som har suksess for en tiendedel av dette.

Dette er nettopp tilfellet med Alien: Romulus, som i løpet av åpningshelgen klarte å håve inn 108 millioner dollar over hele verden (takk, Box Office Mojo). Dette er allerede nok til at filmen regnes som den 20. største filmen i 2024, noe den utvilsomt vil fortsette å forbedre etter hvert som flere og flere kinogjengere ser den i løpet av åpningsuken.

Denne åpningshelgen er også nok til å gjøre Alien: Romulus til en suksess, ettersom filmen kostet rundt 80 millioner dollar å lage, noe som betyr at selv om den sannsynligvis ennå ikke har dekket eventuelle markedsføringsgebyrer, selv om filmen ikke tjente ytterligere penger på kino, vil den eventuelle digitale og streamerutgivelsen uten tvil gjøre opp det underskuddet uansett.

Uansett er det en sterk visning for Alien franchisens retur til kinoer.